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Grönland'ı almak istiyordu! Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland adasını satın almak istemesiyle başlayan tartışmalar devam ediyor. Son olarak Trump, sosyal medya hesabı üzerinden adanın ortasına pırıltılı bir Trump Tower inşa edilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, “Grönland’a bunu yapmayacağıma söz veriyorum” dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 12:12
Grönland'ı almak istiyordu! Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland adalarını satın alarak ABD’ye bağlamayı istemesi birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Başkan Trump, sosyal medya hesabından konuya mizahla yaklaşarak, adanın ortasına fotomontajla dikilmiş parıltılı bir Trump Tower fotoğrafı paylaşarak, “Grönland’a bunu yapmayacağıma söz veriyorum” dedi.

Başkan Trump’ın paylaşımına, Grönland’ı satın almaktan vazgeçmedi yorumları yapıldı.


Başkan Trump, sosyal medya hesabından adanın ortasına fotomontajla dikilmiş parıltılı bir Trump Tower fotoğrafı paylaşarak, 'Grönland’a bunu yapmayacağıma söz veriyorum' dedi.
Trump’ın sosyal medya takipçilerinden ilginç yorumlar geldi. Bazı takipçileri “Muhtemelen, binanın katı altın vurgulu siyah ve bir golf sahası ile daha yüksek birkaç kat olacaktır”, “Grönland’ı Yeniden Büyük Yap” ve “Hepsi Grönland’ı istila etmek için mi?” şeklinde yorumlar yapıldı.

Birçok kişi ise Trump’ı cesaretinden tebrik ederek, “CNN International ise muhtemelen bunun gerçek bir resim olduğunu düşünüyor” şeklinde yorum yaptı.

Danimarka’ya ait özerk statüdeki Grönland Adası’nı satın alma niyetini olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, “Stratejik olarak ilgi çekici” demişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ise duruma tepki göstererek “absürt” diye nitelendirmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:12
  1. Grönland
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

  • Mustafa Mustafa 28 dk önce
    Bakara Sûresi. 159 - İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler. ÂYETLERİ ACIKLAMAYANLARA LANET VAR LANET, ALLAH LANET EDİYOR LANET EDEBİLECEKLER LANET EDİYOR.
  • Mustafa Mustafa 30 dk önce
    Aliimran Sûresi. 187 - Bir zaman Allah, kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemiyeceksiniz." diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler ve onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. KİTAPBI AÇIKLAYACAĞIZ DİYENLER UYMADI BAŞ DÜŞMAN UYAR MI

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