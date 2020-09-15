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Dünya Grönland'da uzaydan fark edilen buzullarda ayrıldı!
Dünya

Grönland'da uzaydan fark edilen buzullarda ayrıldı!

Küresel ısınmanın doğrudan bir sonucu olarak, 113 km²'lik bir buz kütlesi, Kuzey Kutbu'ndaki en büyük buzul olan 79 N buzulundan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:42:00 - 2020-09-15 17:07:03
Grönland'da uzaydan fark edilen buzullarda ayrıldı!

GEUS, Danimarka Jeoloji Enstitüsü ve Grönland'da buzul bilimi profesörü olan Jason Box, "Bu buz örtüsündeki parçalanmada büyük oranda bir artış görüyoruz," dedi.

 GEUS tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde, geniş buz alanlarının, kutup bölgesinin kuzeydoğusundaki devasa buzuldan ayrıldığı gösterildi.

 Bir buzulun zaman zaman buzdağlarını serbest bırakması normaldir, ancak bu boyuttaki devasa donmuş platformların ayrılması normal değil. 

 Enstitü, 1999'dan bu yana 79 N buzulunun 160 km² kaybettiğini ve Manhattan Adası'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde bir alan olduğunu açıkladı. Son iki yılda bu durum hızlandı.

 Nature dergisinde geçen aralık ayında yayınlanan bir çalışmanın yazarları, Grönland buz tabakasının erimesi, 1992 ile 2018 arasında deniz seviyesinin 1,1 santimetre yükselmesine neden olduğunu açıklamıştı. Araştırmacılar, "Son iki yılda gördüğümüz sıcak yazlar artarsa, küresel olarak deniz seviyesinin yükselmesinin hızlanmasına daha fazla katkıda bulunacaktır" dedi. 

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