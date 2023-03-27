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Kadın - Aile Grip ve öksürük için birebir doktor tarifidir! İftar sonrası bunu yapın sebebi: 1 gram bile öyle faydalı ki
Kadın - Aile

Grip ve öksürük için birebir doktor tarifidir! İftar sonrası bunu yapın sebebi: 1 gram bile öyle faydalı ki

Yeniakit Publisher
2023-03-27 16:00:00 - 2023-03-27 16:18:36
Grip ve öksürük için birebir doktor tarifidir! İftar sonrası bunu yapın sebebi: 1 gram bile öyle faydalı ki

Hem sahurdan hem de iftardan sonra 1 bardak İçin; İnsülin direncinizi hemen dengeleyin! Sağlığınız için bunu yapın! Herkesin özellikle çocuklu çalışan aileler için rahatsızlıkları başa bela olabiliyor. Grip baş ağrısı, yorgunluk, migren krizi, ağırı gibi şikâyetlerinin arttırdığını söyleyen uzmanlar sağlığında olumsuz etkilediğinin altını üstüne basa basa çizdi. Sağlığınınızı korumak adına önemli tavsiye veriyoruz. İftardan 2 saat sonra veya 1 saat olmak üzere 10 dakika bu tarifi yaparsanız size şifa verecek... En iyi şifa kaynağı... Kendinizi sakın ihmal etmeyin.

Grip Ve Öksürük İçin Birebir Doktor Tarifidir

İçin Malzemeler;

1 soğan
4 diş sarımsak
Yarım limon suyu
4 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı çörek otu tozu
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı zencefil
4 tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi

Grip Ve Öksürük İçin Birebir Doktor Tarifidir Nasıl Yapılır?

Soğan ve sarımsak rendeliyoruz ve 4 yemek kaşığı balı kovanoza koyup geceden bekletiyoruz. Sabaha kadar sulansın sabah tel süzgeçten geçirip süzüyoruz ve geri kalan malzemeleri ekliyoruz ve 1 saat bekletip .Aç karnına çocuklara içiriyoruz. Çok faydasını göreceksiniz, mevsimsel alErjisi olanlara iyi geliyor. Astım ,bronşit ,ilaçlarını rakip. Tavsiyemiz 15 günde bir tekrar yapın bağışıklık sistemini düzeltiyor, mikroplardan koruyor. Allah şifa verisin.


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