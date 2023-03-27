Grip ve öksürük için birebir doktor tarifidir! İftar sonrası bunu yapın sebebi: 1 gram bile öyle faydalı ki

Grip Ve Öksürük İçin Birebir Doktor Tarifidir

İçin Malzemeler;

1 soğan

4 diş sarımsak

Yarım limon suyu

4 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı çörek otu tozu

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı zencefil

4 tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi

Grip Ve Öksürük İçin Birebir Doktor Tarifidir Nasıl Yapılır?

Soğan ve sarımsak rendeliyoruz ve 4 yemek kaşığı balı kovanoza koyup geceden bekletiyoruz. Sabaha kadar sulansın sabah tel süzgeçten geçirip süzüyoruz ve geri kalan malzemeleri ekliyoruz ve 1 saat bekletip .Aç karnına çocuklara içiriyoruz. Çok faydasını göreceksiniz, mevsimsel alErjisi olanlara iyi geliyor. Astım ,bronşit ,ilaçlarını rakip. Tavsiyemiz 15 günde bir tekrar yapın bağışıklık sistemini düzeltiyor, mikroplardan koruyor. Allah şifa verisin.



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