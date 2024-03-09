Grip sezonu açıldı! Salgından nasıl korunuruz? İşte cevabı...

BUĞRA KARDAN

Küresel ısınma, kuraklık, havanın birden ısınıp soğuması gribi tetikliyor. Hâlsiz düşen çocuklar, anne babalarıyla hastanelere akın ediyor. Bu dönemde miniklerin gribe yakalanma ihtimallerinin güçlü olduğunu dile getiren Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı Doktor Özgür Karameşe, enfeksiyona karşı korunma yollarını yeniakit.com.tr okurları için sıraladı. Karameşe, ebeveynlere “Çocuklarınıza mevsim meyveleri ve sebzeleri yedirin. Yavrularınızın gribe karış dirençlerini arttıracak besinler verin” uyarılarında bulundu.

Düzenli beslenmek şart

Mevsimsel enfeksiyonların ortadan kalkmadığının da altını çizen Karameşe, şunları belirtti:

“Yoğun pandemi döneminin üzerinden birkaç sene geçti ama Covid-19 başta olmak üzere mevsimsel enfeksiyonlar ortadan kaybolmadı. Virüslerin mutasyona uğramalarıyla salgının şiddeti azaldı ancak yaygın enfeksiyonlarla karşılaşıyoruz. Covid-19 ve diğer virüsler çocuklarda, yaşlılarda, engellilerde, böbrek yetmezliği yaşayanlarda, müzmin hastalıkları olanlarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Tabii ilkbaharın gelmesi, havanın ısınması direncimizi azaltıyor. Mikroplar da hava değişiminden güç alarak etkilerini arttırıyor. Korunmak için yapmamız gerekenler. Evvela mevsime uygun giysiler giymeye dikkat etmek şart. Düzenli ve dengeli beslenmek, spor yapmak olmazsa olmaz. Kötü alışkanlıkları bırakmak da zorunluluk. Bir defa sigara ve alkollü içeceklerden uzak durulmalı. Paketli, hazır gıdalar tüketilmemeli."

Hafif terletecek sporlar yapılmalı

İnsanın yaradılışı itibarıyla hareketli olduğunun altını çizen Karameşe, şöyle konuştu:

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“Allah insanı oturması için yaratmamış. Sonuçta yaradılışımızda hareket var. Bu hareket nasıldır? Farklıdır. Bebek ile çocuğun, çocuk ile ihtiyarın hareketi aynı değildir. Onun için spor yapmakta fayda var. DSÖ ve sağlık kuruluşları kendimizi zorlamadan, hafif terlememizi sağlayacak sporlar önermektedir. Örneğin 70-80 yaşında olan biri yürüyüş yapabilir. 20 yaşında olan biri yüzebilir. Ortalama biri haftada 4 gün, günde 45 dakika olmak üzere hafif terleme oluşturacak sporlar tercih edebilir. Dengeli beslenme de bireyin yaşına, aktivitesine göre değişir. Tavsiye edilen mevsim yiyeceklerinin tüketilmesidir. Allah, problem gibi çareyi de vermektedir. Allah, kulları için kış meyvelerini ve sebzelerini yaratmıştır. Onun için mevsim meyvelerini ve sebzelerini tercih etmekte yarar var. Yazın karpuz ve kavun boldur. Havanın ısınmasıyla vücutta sıvı ve vitamin kaybı görülmektedir. O dönemde en iyisi mevsime uygun, bol meyveleri ve sebzeleri tüketmektedir. Proteinler, yağlar da öyledir. Bunlar meyveler ve sebzelerden farklı değildir. Örneğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tereyağı, Ege’de zeytinyağı tüketilebilir. Kıyı bölgelerinde kanatlı ürün tercih edilebilir.”

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