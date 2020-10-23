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Aktüel Grip aşısının ardından hayatını kaybeden Güney Koreli genç
Aktüel

Grip aşısının ardından hayatını kaybeden Güney Koreli genç

Güney Koreli yetkililer, 17 yaşındaki gencin ölümünün grip aşısıyla bağlantısı bulunmadığını açıkladı - Ülkede aşıyla ilişkilendirilen şüpheli ölümlerin sayısı ise 32'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:12:54 -
Grip aşısının ardından hayatını kaybeden Güney Koreli genç

ANKARA (AA) - Güney Koreli yetkililer, grip aşısı vurdurduktan kısa süre sonra hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin ölümünün aşıyla ilgisinin bulunmadığı bildirdi.

BBC'nin haberine göre, Güney Kore Adli Tıp Kurumu, 17 yaşındaki gencin ölümüne, grip aşısının yol açtığı yönünde kanıta rastlanmadığını duyurdu.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun da ülke genelinde şüpheli ölümlerin sebebinin grip aşısı olamayacağını belirterek "Şimdiye kadar uzmanlar, aşılarla ölümlerin bağlantılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi ama birçok vatandaşımız endişeli." ifadesini kullandı.

Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemeyi gözden geçirmesi gerektiğini bildirdi.

- Aşı programı

Bu arada "Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu" iddia edilen şüpheli ölümlerin sayısının 32'ye yükseldiği kaydedildi.

Güney Kore'de süreceği açıklanan aşı programı çerçevesinde, bugüne dek 13 milyon kişiye aşı yapıldı.

Aşı programıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilirken kitlesel bir grip salgının önlenmesi amaçlanıyor.

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