Gribe yakalanmaması için...

Bağışıklık sistemi güçlü olan çocuk grip ve soğuk algınlığını çok daha kolay atlatıyor. Bu besin tavsiyeleri hem büyük hem küçük ler için.

Kayısı

Kayısı betakaroten ve A vitamini açısından güçlü bir yiyecek. En önemli vitaminlerden biri A vitamin. A vitamini hücre gelişiminde çok önemlidir. Hamilelik döneminizde kullandığınız prenatal vitaminler bu sebeple yüksek dozda A vitamini içerir. Büyüyen bebeğinizin sağlıklı gelişimi için de yeteri derecede A vitamini alması şarttır. A vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, grip ve soğuk algınlığına karşı savaşır. Küçük bir not: Kuru kayısı alırken kükürtle sarartılmamış, güneşte doğal kurutulmuş olanları tercih edilmelidir.

Ceviz

Ceviz, omega 3 yağ asidi açısından en zengin yiyeceklerden biri. Omega 3'ün kalp/damar sağlığı ve beyin gelişimi için çok önemli olduğunu duymuşsunuzdur ama pek çok insan bağışıklık sistemini en çok güçlendiren besinlerden biri olduğunu bilmez. Günde bir iki tane ceviz tüketen çocuk, grip ve soğuk algınlığına karşı karşı çok daha dirençli olacaktır.

Sarmısak

Sarmısak her derde deva olduğu gibi aynı zamanda tam bir soğuk algınlığı ve grip savaşçsı. Araştırmalar sarmısağın enfeksiyonla mücadele eden beyaz hücreleri harekete geçirdiğini gösteriyor. Özellikle kış aylarında küçüklerin yemeklerinden sarmısağı eksik etmemek gerekiyor. Sarmısak doğal bir antiviral ve grip ve soğuk algınlığı tedavisinde çok işe yarıyor.

Su

Çocuğunuz hasta olduğunda doktorunuzun size ilk söylediği şey ''bol sıvı tüketsin'' olur. Bunun tek sebebi çocukların hastayken çok sıvı kaybetmesi değildir.

Su vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırır, toksinleri vücuttan atar. Sadece hastayken değil, sağlıklıyken de bol su içen çocuklar hastalıklara karşı daha dirençli olurlar. Özellikle okullarda salgın olduğu ya da evde hasta biri olduğu dönemlerde çocuğunuzun sıvı alımını artırın. Hasta olduğunda iştahsız çocuğu sıvı gıdalarla beslemek ya da beslemeye çalışmak gerekir. Süt, taze meyve suyu, ayran, çorba, komposto çok iyi seçimlerdir.

Turunçgiller Ve Kivi

Bağışıklığı sistemi güçlendirici vitaminler listesinin en başında C vitamini gelir. C vitamini vücuttaki enfeksiyonla savaşan kandaki alyuvarların ve antikorların üretimini arttırır. Daha da önemlisi, bilinen bütün virüsler üzerinde etkili olan doğal bir protein olan interferon seviyesini yükseltir. Interferon hücrelerin yüzeyini kaplayarak virüslerin girmesini engeller. Bu yüzden tam bir C vitamini deposu olan turuçgilleri, portakal, mandaline, greyfurt ve kiviyi alışveriş listenizden eksik etmeyin. Bu arada unutmayın ki kivide mandalinadan da portakaldan da çok daha fazla C vitamini var. 1 orta boy kivide 70.5 mg C vitamini bulunur.

Esmer pirinç

Selenyum doğal katil hücreleri artırır ve kanserle savaşan hücreleri canlandırır. Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde en etkili mineraldir.

Çocuğunuza verebileceğiniz en uygun selenyumlu gıdalardan biri esmer pirinçtir. Miniklere esmer pirinç unundan muhallebiler yapabilir, sebze çorbalarına esmer pirinç katabilirsiniz. Selenyum ayrıca ton balığında, kırlangıç balığında, tam tahıllarda, üretildikleri topraktaki selenyum miktarına bağlı olarak sebzelerlerde, yumurta sarısında, tavuk eti ve sarmısakta da bulunur.