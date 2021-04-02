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Aktüel Gri listedeki terörist sınırda yakalandı
Aktüel

Gri listedeki terörist sınırda yakalandı

Gri listede aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırdan girmeye çalışırken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 18:43:00 -
Gri listedeki terörist sınırda yakalandı

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride aranan kadın terörist, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke Hol kampından kaçarak, Şanlıurfa sınırından kaçak yollarla ülkeye giriş yapmaya çalıştı.

Sınır hattında yakalanan kadın terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teröristin 2015 ekim ayında DEAŞ'a katıldığı ve hakkında "canlı nomba eyleminde kullanılabilecek kişilerden olduğu" şeklinde istihbarı bilgi bulunduğu belirtildi.

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