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Aktüel Gri listede aranan DHKP/C'li terörist cezaevine gönderildi
Aktüel

Gri listede aranan DHKP/C'li terörist cezaevine gönderildi

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve 15 Eylül’de İstanbul'da yakalanan DHKP/C üyesi Kerim Kaya, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 16:10:00 -
Gri listede aranan DHKP/C'li terörist cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saklandığı örgüte ait hücre evinde yakalanarak gözaltına alınan zanlı, dün adliyeye sevk edildi. Adliyede Nöbetçi savcılıkça tekrar ifadesi alınan Kaya, nöbetçi hakimlikçe DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasına karar verildi.
DHKP/C’nin silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösteren Kaya’nın güvenlik güçleri, devlet yönetim kademelerindeki görevliler, siyasi parti yöneticileri, hakim ve savcılara yönelik suikast ve intihar saldırısı arayışı içerisinde olduğu tespit edilmişti.

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