Grev bitti, zam geldi: Metal işçisine yüzde 47 artış

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen 2025–2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, yoğun müzakerelerin ardından anlaşmayla tamamlandı. Mutabakat, metal iş kolunda çalışan yaklaşık 138 bin işçinin ücret artışları ve sosyal haklarını kapsıyor.

Dünya'da yer alan habere göre, Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında 1 Eylül 2025 itibarıyla saat ücreti 140 TL’nin altında olan üyelere, 140 TL’yi aşmamak kaydıyla 10 TL iyileştirme uygulanacak.

Bu düzenlemenin ardından tüm üyelerin saat ücretlerine yüzde 20 zam yapılacak ve oluşan yeni ücretlere ayrıca 17,61 TL seyyanen artış eklenecek.

Ortalama ücretli bir metal işçisinin aylık ücreti, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikramiye ve yakacak tutarı da eklendiğinde net 71 bin lira oldu. Zamların ardından maaşlar 1 Mart 2026 tarihinde net 79 bin 500 liraya çıkacak.

Bu artışlarla birlikte sözleşmenin ilk altı ayında saat ücretlerinde ortalama yüzde 28,10 oranında artış sağlanacak.

SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ

Sözleşme kapsamında sosyal haklarda da önemli düzenlemelere gidildi. Kurban Bayramı ödemeleri yüzde 75 artırılırken, diğer sosyal yardım kalemlerinde yüzde 50 artış yapıldı. Sosyal yardımlar da hesaba katıldığında, ilk altı ay için kümülatif gelir artışı yüzde 31,15 olarak hesaplandı.

İLK YIL SONUNDA ARTIŞ YÜZDE 47’Yİ AŞIYOR

Sözleşmenin ikinci altı ayında ücretlere, enflasyon korumalı yüzde 13 zam uygulanacak. Böylece ilk yıl sonunda ücretlerdeki kümülatif artış ortalama yüzde 44,76 olurken, sosyal yardımlar dahil edildiğinde toplam artış yüzde 47,81’e ulaşacak.

Üçüncü altı ayda ücretler enflasyon artı 1,5 puan refah payı kadar artırılacak. Dördüncü altı ayda ise artış enflasyon oranında yapılacak.

GREV KARARI ALINMIŞTI

Türk Metal Sendikası, 20 Ocak’ta yaptığı açıklamada, MESS ile yürütülen görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine 19 Ocak’ta Başkanlar Kurulu’nun grev kararını resmileştirdiğini duyurmuştu. Ancak devam eden müzakereler sonucunda tarafların anlaşmaya varmasıyla grev süreci sona ermiş oldu.