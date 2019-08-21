Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı belli oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı belli oldu.

Kazakistan’ın Başkenti Astana’da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu açıklandı. Türkiye’yi zorlu şampiyonada şu sporcular temsil edecek:



55 Kg: Şerif Kılıç

60 Kg: Kerem Kamal

63 Kg: Rahman Bilici

67 Kg: Atakan Yüksel

72 Kg: Cengiz Arslan

77 Kg: Fatih Cengiz

82 Kg: Emrah kuş

87 Kg: Metehan Başar 97 Kg: Cenk İldem

130 Kg: Rıza Kayaalp

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