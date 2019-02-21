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Greko-Romen Güreş Milli Takımı’nda tempo artıyor

Romanya’da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Bursa TOHM Merkezi’nde sürdüren Greko-Romen Güreş Milli Takımı’nda tempo her geçen gün artıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:24
Greko-Romen Güreş Milli Takımı’nda tempo artıyor

Romanya’da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Bursa TOHM Merkezi’nde sürdüren Greko-Romen Güreş Milli Takımı’nda tempo her geçen gün artıyor.


Teknik Direktör Salih Bora yönetiminde günde 3 idman yapan milli güreşçilerin ortaya koyduğu performans teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Salih Bora yaptığı açıklamada, hazırlıkların iyi gittiğini belirterek, “Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan ve Bulgaristan’da iki önemli turnuva bizleri bekliyor. Bu turnuvalarda güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı bulacağız. 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda geçen yıldan çok daha başarılı olmak istiyoruz. Hedefimiz önce Avrupa Güreş Şampiyonası’nda alabildiğimiz kadar madalya, ardından da dünya güreş şampiyonasında Olimpiyat kotalarını almak" dedi.



"Bu yıl Türk güreşi için çok kritik bir yıl"


Bu yılın Türk güreşi için çok kritik olduğuna dikkat çeken Salih Bora, "Hazırlıklarımızı son derece titiz bir şekilde sürdürmek zorundayız. En ufak bir hataya yer vermeden dünya şampiyonasına tamamen hazır halde çıkacağız. Eğer dünya şampiyonasında tüm kotalarımızı alırsak, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na da çok daha iyi hazırlanabiliriz. Tüm takım olacak bunun farkındayız ve bu doğrultuda çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Diğer yandan Greko-Romen Güreş Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde iki önemli turnuvada ter dökecek. 22-25 Şubat tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek olan Grand Prix Györ Turnuvası’na 11 güreşçi ile katılacak olan milliler, daha sonra 15 güreşçi ile Avrupa Şampiyonası’nın provası niteliğini taşıyan Dan Kolov Turnuvası’nda mücadele edecek. Macaristan’daki turnuvada yer alacak güreşçiler şöyle:



60 Kilo: Ahmet Uyar


63 Kilo: Erhan Karakuş


67 Kilo: Enes Başar


72 Kilo: Murat Dağ


72 Kilo: Selçuk Can


77 Kilo: Fatih Cengiz


82 Kilo: Burhan Akbudak


87 Kilo: Doğan Göktaş


87 Kilo: Emincan Enez


97 Kilo: Cenk İldem


97 Kilo: Fatih Başköy



Bulgaristan’da 28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Dan Kolov Güreş Turnuvası’nda mücadele edecek olan Greko-Romen Güreş Milli Takımı’nda ise şu isimler yer alıyor:



55 Kilo: Müslüm Alınlı


60 Kilo: Mustafa Sağlam


60 Kilo: Elçin Ali


60 Kilo: Ayhan Karakuş


63 Kilo: Rahman Bilici


67 Kilo: Atakan Yüksel


72 Kilo: Fevzi Topçu


72 Kilo: Yunus Özen


77 Kilo: Ali Osman Erbay


77 Kilo: Aslan Atem


82 Kilo: Mehmet Ali Küçükosman


82 Kilo: Hasan Berk Kılıç


97 Kilo: Süleyman Erbay


97 Kilo: Metehan Başar


97 Kilo: Ali Nail Aslan

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:24
  1. doğa

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