Greg Whittington, Galatasaray Doğa Sigorta'da



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Greg Whittington'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Profesyonel kariyerine 2015'te Miami Heat'in Gelişim Ligi takımı Sioux Falls Skyforce ile başlayan Whittington, 2016 yazında Avustralya ligi ekiplerinden Sydney Kings ile sözleşme imzaladı. 2017-2018 sezonunu Japonya'da geçiren 2,06 metre boyundaki basketbolcu, geçen yıl ise İsrail'de Hapoel Galil Gilboa'da oynadı.

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