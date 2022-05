Green Card çekilişi sonuçlar sorgula: Green Card sonuçları açıklandı mı? DV2023 Green Card kazananlar isim listesi:

Green Card başvuru sonuçları ne zaman? DV2023 Green Card çekilişi başvuruları 6 Ekim'de başladı, 9 Kasım'da sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card başvurularına ilişkin sonuçları bir hayli merak ediliyor. Green Card Türkiyede kaç kişiye çıkıyor? Türkiye'den her yıl yaklaşık 2500 kişi çekilişi kazanarak mülakata katılmaya hak kazanmaktadır. Green Card'a sahip olan kişi Amerika'da dilediği gibi çalışma, iş kurma, oturma ve eğitim hakkı kazanmaktadır.

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs Cumartesi Türkiye saati ile 19:00’da sonuçlar açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı site: dvprogram.state.gov. GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

Green Card nedir? Green Card başvurusu nasıl yapılır, yeşil kart kime verilir?

Amerika Birleşik Devletleri Kongre yetkisiyle yapılmakta olan Çeşitlilik Göçmen Vize Programı (DV), ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup her sene Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın (INA) 203 (c) maddesince belirlenmiş şartlara göre düzenlenmektedir. Yasa, “çeşitlilik göçmenleri” olarak bilinen bir grup için çıkarılmış olup ABD’ye göçün az olduğu ülkelerde doğmuş olan kişiler için öngörülmüştür. Her yıl dünya genelinde 50,000 çeşitlilik vizesi (DV) verilmektedir.

Green Card nasıl alınır?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler. Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

Green Card başvuru şartları neler?

ABD Dışişleri Bakanlığının çekilişle Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı sağladığı green card başvuru şartlarını sıraladık. 1) En az lise mezunu olmak, 2) Türkiye dâhil ABD'ye az göç veren ülkelerin vatandaşı olmak, 3) En az 18 yaşında olmak, 4) Pasaport sahibi olmak.

Green Card başvuru formu!