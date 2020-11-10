Gravyer peyniri nedir? Gravyer peyniri nasıl kullanılır?

Adını İsviçre’nin bir kasabası olan Gruyères’den alır. Gravyer peynirinin içinde bazen çapı 1 cm’den fazla olan delikler bulunur. Delikler küçükse ve sıksa peynir kalitesizdir. Peynir parlak sarı renkte, kabuğuysa koyu sarı renktedir. Peynir fondüsü yapımında da kullanılır.

Kars gravyeri

Gravyer peyniri, inek sütünden yapıldığı için Türkiye’ye de uyum göstermiştir ve günümüzde Kars’ta üretimi yapılmaktadır. Gravyer peynirinin Türkiye’ye geliş öyküsü 93 Harbi olarak da bilinen 1877 Osmanlı-Rus Savaşı ile başlar. O yıllardan I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Kars’ın idaresini elinde bulunduran Ruslar'la yapılan kültürel etkileşim sonucu bu peynirin yapılışı Türkiye'de öğrenilmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştır.

Kars gravyer peynirleri en az 15 kg’dır ve yapılışı ancak 10 ayda tamamlanır. Gravyer için gerekli olan sütün elde edileceği ineğin, özellikle memelerinde herhangi bir hastalık olmamasına ve iyi besinlerle beslenmesine dikkat edilmelidir.

Kentin 2 bin ile 3 bin rakımlı yaylarında çiçek ve kekiklerle beslenen hayvanların sütünden yapılan gravyer peyniri, uzun bir süreçten geçtikten sonra peynir haline geliyor.

Türkiye süt ürünleri sektöründe çok özellikli ve katma değeri yüksek bir ürün olan gravyerin kalitelisinin rengi sarı, kabuğu koyu renkte ve delikleri 1-2 santimetre oluyor.

Zahmetle üretilen gravyer için 1 Mayıs'ta başlayan süt alımı temmuz sonuna kadar sürüyor. Tam yağlı bu sütlerden yapılan gravyerin üretimi için sütün sağılmasından, peynirin yenmeye hazır olmasına kadar 120 gün geçiyor.

Türkiye'nin peynir üretiminde önemli yere sahip gravyer ve kaşar peyniriyle ünlü Kars bölgesinde üretilen sezonun ilk gravyer peynirleri, tezgahlarda yerine alarak kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

Gravyer peyniri nasıl kullanılır?

Gravyer peyniri kızartılarak, yumurtalara rendelenerek veya sos yapılarak tüketilebilir.

Gravyer peynirli sos tarifi

Malzemeler

60-70 gram gravyer peyniri

3-4 yemek kaşığı çiğ krema

3-4 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

5-6 dal maydanoz

Tuz

Kırmızı pul biber

Nasıl yapılır?

Tüm peynir ve sarımsağı robotta irice kıyın ya da rendeleyin.

Maydanozları yıkayarak, ince ince kıyın ve peynire ekleyin. Krema, mayonez, tuz ve biber ekleyerek çırpın.

Etin yanında ya da ayrı bir tabakta servis yapılır.