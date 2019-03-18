Manisa’nın Salihli ilçesindeki Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligo’nunda düzenlenen Grand Prix Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu.

Tüm maliyetleri Salihli Belediyesi tarafından karşılanıp, Kabazlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu’nun açılışında gerçekleştirilen, Grand Prix Turnuvasına 130 milli atıcı katıldı. 4 kategoride gerçekleştirilen turnuvada Ulusal Ligde 1. Erdinç Kebapçı, 2. Oğuzhan Tüzün, 3. Serhat Avcı, Bölgesel Amatör Ligde 1. Hasan Cezayirli, 2. Mutullah Erkoç, 3. Erdal Çiftçi, bayanlarda 1. Nihan Gürer, 2. Dilara Kızılsu, 3. İrem Doğançay, Genç Erkeklerde 1. Selahattin Özer, 2. Mehmet İşcan, 3. Bora Ambarcılar oldu.

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Türkiye’nin 7. büyük, Ege Bölgesinin en büyük Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonumuz, ülkemize, Salihlimize, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile tüm atıcılarımıza ve avcılarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Dereceye giren atıcıların ödüllerini ise Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın yanı sıra davetliler tarafından verildi.