0553 313 94 23

Grand Prix Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligo’nunda düzenlenen Grand Prix Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:00
Grand Prix Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligo’nunda düzenlenen Grand Prix Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu.


Tüm maliyetleri Salihli Belediyesi tarafından karşılanıp, Kabazlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu’nun açılışında gerçekleştirilen, Grand Prix Turnuvasına 130 milli atıcı katıldı. 4 kategoride gerçekleştirilen turnuvada Ulusal Ligde 1. Erdinç Kebapçı, 2. Oğuzhan Tüzün, 3. Serhat Avcı, Bölgesel Amatör Ligde 1. Hasan Cezayirli, 2. Mutullah Erkoç, 3. Erdal Çiftçi, bayanlarda 1. Nihan Gürer, 2. Dilara Kızılsu, 3. İrem Doğançay, Genç Erkeklerde 1. Selahattin Özer, 2. Mehmet İşcan, 3. Bora Ambarcılar oldu.


Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Türkiye’nin 7. büyük, Ege Bölgesinin en büyük Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonumuz, ülkemize, Salihlimize, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile tüm atıcılarımıza ve avcılarımıza hayırlı olsun.” dedi.


Dereceye giren atıcıların ödüllerini ise Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın yanı sıra davetliler tarafından verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kurum: "CHP; çöp, çamur ve çukur olarak tarihe geçti"
    1. Bakan Kurum: "CHP; çöp, çamur ve çukur..
    2. Hava ambulansı, Rabia teyze için..
    3. Edremit’te Çanakkale coşkusu
    4. Şırnak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve..
    5. İpekyolu Belediyesinden şehitlere vefa
    6. Türk Telekom hakkında soruşturma kararı
    7. Başkanı adayı Genç, Çanakkale..
    8. Diyarbakır’da Vize Merkezi kuruluyor
    9. ABD Temsilcisi Jeffrey ile Irak..
    10. 18 Mart Şehitleri anma programı
    11. Darende’de 18 Mart etkinliği
    12. Şeker yükselmesi baş ağrısı yapar mı?
    13. Belediye Başkan Adayı Erdem basın..
    14. Bakan Varank Amasya’da Binali..
    15. Çanakkale zaferinin 104. yılı..
    16. Türkiye Varlık Fonu, o iddialara..
    17. Benzine 13 kuruş zam yapıldı
    18. Seyitgazi’nin tarihi Battalgazi evleri..
    19. Hakim ile komutan saz ve tef çaldı,..
    20. Kadınların yaptırması gereken testler
    21. Jandarma, hoşaf ve çorba dağıttı
    22. Vergili, “Karabük’te ezici çoğunlukla..
    23. Çanakkale şehitleri Bozyazı’da anıldı
    24. İmamoğlu: "Fayton meselesinde..
    25. Cizre Belediyesi şehri dönüştürmeye..
    26. Grand Prix Turnuvası’nda şampiyonlar..
    27. Memur-Sen Patnos teşkilat buluşması..
    28. Gürcistan: “NATO Tatbikatı üçüncü bir..
    29. Sarıgöllü hayırsever gençleri..
    30. Tanzim satış ihalesi Beltur'un oldu
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!