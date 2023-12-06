Gram ve çeyrekte tablo yeniden şekilleniyor! Altına yatırım yapan yeni pozisyon arayışında

Küçük yatırımcılar altın fiyatlarını dört gözle takip ederken özellikle son bir hafta içerisinde zirveyi yakaladıktan sonra düşüş eğilimine geçen altın bir taraftan güvenli liman olma pozisyonunu korurken bir taraftan da "Acaba eski yüksek seviyelere dönülecek mi?" sorularına kapı aralandı.

Oynak dönem devam ediyor

Ons altın dün akşam saatlerinde geri çekilmeye devam ederek 2010 dolar seviyesine kadar aşağı yönlü fiyatlama gerçekleştirdi. Bu sabah 2020 dolar seviyesinde fiyatlanan sarı metalde 2010 dolar üzerinde kalıcı olmak yükselişlerin devamı için önemli. Gram altın şu saat diliminde serbest piyasada 1892 liradan seyrediyor. Çeyrek altın ise 3101 lira seviyesinde hareket ediyor.

Yakından takip süreci

Altın fiyatları tarihi seviyeyi yakaladıktan sonra, pozisyonunu yukarı yöne çevirmek için fırsat kolluyor. Ons ve gramdaki hareketlilik ise orta vadede oynaklığa işaret ediyor. Piyasalara bakıldığında özel sektör istihdam verisi ve tarım dışı istihdam verisi bu seviye üzerinde kalıcı olup olmama durumu için için takip edilecek. İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2030 dolar seviyesi üzerinde 20535 dolar ile 2045 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak yakından izlenebilecek

Onsa bağlı bir pozisyon

Gram altında kurda son 7-8 günde yaşanan yatay fiyatlamanın etkisi var. Ons altında hafta başında yaşanan yükseliş sonrasında geri çekilme devam ederken gram altında 1868TL seviyesi test edildi. Bugün ons altına bağlı oynaklık gram altın üzerinde etkili olmaya devam edecek. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1890TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1900TL ve 1910TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.