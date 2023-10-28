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Ekonomi Gram ve çeyrekte sıcak hareketler... Altın fiyatları kendi sınırını çiziyor
Ekonomi

Gram ve çeyrekte sıcak hareketler... Altın fiyatları kendi sınırını çiziyor

Yeniakit Publisher
2023-10-28 12:37:00 - 2023-10-28 12:37:44
Gram ve çeyrekte sıcak hareketler... Altın fiyatları kendi sınırını çiziyor

Özellikle elinde gram ve çeyrek altını bulunanlar, fiyatların nerede duracağı ve yönünü ne tarafa çevireceğini merakla bekliyor. Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürürken psikolojik sınırlar da yeniden çiziliyor.

Ortadoğu'da sürmekte olan gerilim yurt içi ve yurt dışı verilerin trendinde belirleyici bir rol oynadı. Özellikle küçük yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında psikolojik sınırın çevresinde hareket eden fiyatlamalar henüz direnç noktalarında tutunabilmiş değil. Gram altın hafta sonu itibarıyla şu saatlerde 1817 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın ise 2983 lira seviyelerinde.

Özellikle elinde gram ve çeyrek altını bulunanlar, fiyatların nerede duracağı ve yönünü ne tarafa çevireceğini merakla bekliyor. Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürürken psikolojik sınırlar da yeniden çiziliyor.

Tutunacak yer arayışı mı?

Altın piyasası uzmanları yaptıkları değerlendirmelerde 2950 alt direnç noktasının çeyrek için, gram altın için ise 1750 seviyesi gösterilmişti.  Yeni direnç noktasının son yükselişlerle birlikte gram için 1800'ün tutunma noktası olabileceği çeyrek altın için ise 2975 seviyelerinin direnç noktası teşkil edebileceğine vurgu yapılıyor.

Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,78 kazançla 7.104,50 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,54 artışla 9.454,79 puana, Mali Endeks yüzde 2,73 artarak 7.993,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,01 değer kazancıyla 12.495,26 puana yükseldi.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,34 değer kazancıyla 1.797 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,32 kazançla 12.073 liraya yükselmişti.
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Döviz kurundaki tablo böyle şekillendi

Doların satış fiyatı yüzde 0,65 değer kazanarak 28,1890 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,73 yükselişle 29,8530 lira oldu.Geçen hafta 34,0930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,58 artarak 34,2910 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 kayıpla 31,3640 liradan alıcı buldu.

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