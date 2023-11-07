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Ekonomi Gram ve çeyrekte direnç noktası! Altın fiyatlarında takviye beklentisi
Ekonomi

Gram ve çeyrekte direnç noktası! Altın fiyatlarında takviye beklentisi

Yeniakit Publisher
2023-11-07 12:07:00 - 2023-11-07 12:07:15
Gram ve çeyrekte direnç noktası! Altın fiyatlarında takviye beklentisi

Altın fiyatlarını yüksek seviyelere taşıyacak verilerin yakın vadede bulunmadığı hatırlatılırken altının kendine direnç noktası oluşturmaya çalıştığı da vurgulandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, gelişmekte olan ülkelere yönelik orta vadeli potansiyel büyüme tahminini %4.3’ten %4’e düşürürken; Türkiye'ye yönelik orta vadeli büyüme tahminini ise %3.9'dan %4.1'e çıkardı.

ABD’de Ekim ayında tarım dışı istihdam 180 bin olan beklentilerin altında 150 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %3.8’den %3.9’a yükseldi. İşgücüne katılım oranı %62.8’den %62.7’ye geriledi.

Bu haftanın verileri

Bu hafta yurt içinde Hazine nakit dengesi, sanayi üretim endeksi ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Fed Başkanı Powell’ın ve ECB Başkanı Lagarde’nin bu hafta yapacağı açıklamalar küresel piyasalarda takip edilecek.

Altın piyasasında son durum

Serbest piyasada dolar Türk lirası karşısında 28.47, Avro 30.51 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Borsa İstanbul BIST endeksi 7.868 seviyesinde sabah seyrinde. Çeyrek altın 2961 lira, gram altın ise 1805 lira seviyelerinde. Tam altın 11.808 seviyesinde bulunuyor.

Altın piyasası uzmanları altın fiyatlarını yüksek seviyelere taşıyacak verilerin yakın vadede bulunmadığını hatırlatarak altının kendine direnç noktası oluşturmaya çalıştığına dikkati çekmekteler.
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Şu süreçte 1800 liranın gram altın için,2950 liranın ise çeyrek için tutunma noktası olacağının altını çizen uzmanlar yatırımcılara ise şu uyarıda bulunuyorlar: "Küresel risklerin artışı altın fiyatını yüksek seviyeye çekiyor. Amerikan piyasasında faizlerin yüksek seyretmeye devam etmesi altını baskılayan unsurlardan. Altının fiyatını uluslararası konjonktür şu aşamada ateşleyebilecek bir konumda değil. Beklemede kalmak mantıklı bir çözüm olurken altının alt fiyat bantları alım fırsatı olarak denenebilir"

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