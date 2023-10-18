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Ekonomi Gram altın rekor seviyeye ulaştı!
Ekonomi

Gram altın rekor seviyeye ulaştı!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 23:44:00 - 2023-10-18 23:47:31
Gram altın rekor seviyeye ulaştı!

Piyasalar hareketli bir dönemden geçiyor. Altın fiyatları savaşın etkisiyle yükselmeye devam ederken, dolar/TL kuru da rekor kırdı.

İsrail-Filistin savaşı piyasaların gündemi olarak kalmaya devam ediyor. Bölgeden gelen haber akışının piyasalar üzerindeki etkisi tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatları da bu etkiyle yükselmeye devam ederken, dolar/TL kuru da rekor kırdı.

ALTIN VE DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Bu sabaha gelindiğinde dolar/TL kuru 28,32 seviyesine kadar yükselerek rekor seviyelerde dolaşmaya devam ediyor. Euro/TL kuru da 30,02 seviyesini gördü. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1955 doların üzerine fırlarken, yurt içinde gram altın fiyatı 1752 liranın üzerine doğru hareket gerçekleştirdi. Çeyrek altın 3036 TL, Cumhuriyet altını 12.338 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1765 TL’den değerleniyor.

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