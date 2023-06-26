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Ekonomi Gram altın rekor kırdı
Ekonomi

Gram altın rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-26 19:22:00 -
Gram altın rekor kırdı

Dolar kurunun yükselişi sürerken, gram altında rekor serisi gün içinde de devam etti. Gram altın, gün içinde yüzde 3 yükseliş kaydederek 1614 TL'ye kadar çıktı.

Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürerken, gram altında da rekor serisi gün içinde devam etti.

Rekor kırdı

Gram altın güne 1571 liradan rekorla başladı. Gün içinde yüzde 3 yükseliş kaydeden gram altın, 1614 TL'ye kadar çıktı. Gram, daha sonra 1606 lira seviyelerine geldi.

Ons altın ne kadar?

Spot piyasada altının onsu ise 1928 doları test etti. Rusya'daki krize rağmen, Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in hafta sonu Moskova'ya doğru ilerleyişini aniden durdurmasının ardından altın için yukarı yönlü güvenli liman alımları sınırlı kaldı.

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