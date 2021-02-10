  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın kritik seviyelerde! Uzman uyarısı korkuttu
Ekonomi

Gram altın kritik seviyelerde! Uzman uyarısı korkuttu

Teknik uzman Tunç Şatıroğlu, gram altın fiyatlarında kritik yerin 418 TL olduğunu söyledi. Altında yatay seyre dikkat çeken Şatıroğlu, "250 günlük üstel ortalama 418'den geçiyor ve bu seviyenin altında altın yıllardan beri uzun süre kalmamış. Şimdilik 4 gün kalmış görünüyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:21:00 -
Gram altın kritik seviyelerde! Uzman uyarısı korkuttu

Altın fiyatları bu hafta yakaladığı çıkış ivmesini kaybederek 3 liralık düşüş yaşadı. Gram altın güne düşüşle başlayarak 418 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın fiyatları da düşüşten nasibini aldı. Cumhuriyet altını 2 bin 817 liradan,  22 ayar bilezik ise 383 liradan işlem görüyor. 

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 692 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarındaki gerileme gümüşde de hissedildi. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 22 kuruş seviyesine indi. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan ani düşüşü teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu değerlendirdi.  Şatıroğlu, son günlerde altın ve gümüşte yaşanan dalgalanmalarla ilgili uyarılarda bulundu. 

Alton ons 1837'nin üstünde tutunmaya çalışıyor

Altın'da yaşanan düşüş altının ons fiyatlarında da hissedildi. Altının ons fiyatı 1844 dolar oldu. Gümüşün ons fiyatı ise 27 dolar seviyesinde kaldı. Altın ve gümüşle ilgili konuşan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altının kritik bir seviyede olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı.

"ABD'de altına olan yaklaşım halen negatif"

Şatıroğlu, " Altın dün ABD seansında yine satış yedi ancak bunlar sınırlı kaldı ve altın 1837 üzerinde tutunabildi. ABD'de altına olan yaklaşım halen negatif. ABD'de Senato azil işleriyle meşgul, teşvik gecikiyor. Yine de 1837 üzerinde bu akşam da kalırsa olumludur. Gram altın için 418 TL kritik yer, dün buranın üzerine çıkamadı bugün tekrar deniyor. 250 günlük üstel ortalama 418'den geçiyor ve bu seviyenin altında altın yıllardan beri uzun süre kalmamış. Şimdilik 4 gün kalmış görünüyor." İddiasında bulundu.

Gümüş burayı rahatlıkla geçer

Gümüşteki yükseliş altına göre daha hızlı olurken bugün ufak bir gerileme yaşadı. Gümüşte yaşanan düşüşü değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu gümüşün yükselişini engeleyen nedeni açıkladı. Şatıroğlu, "Gümüş 27,44'e (dolara) geldi yukarı gitmiyor. Ancak bu gibi durumlar çok uzun sürmez. Altın yükselişe geçerse gümüş de burayı rahatlıkla geçecektir. Altında bir satış olması durumunda gümüş biraz geri çekilip sonra tekrar burayı deneyebilir. Gümüş altına göre güçlü" İfadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
LGBT'li sapkınları iş başvurusuna çağırdı
Gündem

LGBT'li sapkınları iş başvurusuna çağırdı

Eski FED Ekonomisti ve Dünya Gazetesi yazarı Ekin Şahinöz sosyal medyadan LGBT'li sapkınlara iş teklif etti.
ABD, Boğaziçi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den tokat gibi açıklama
Gündem

ABD, Boğaziçi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den tokat gibi açıklama

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" şeklindeki k..
Komşu ülkeden akılalmaz S-400 iddiası!
Dünya

Komşu ülkeden akılalmaz S-400 iddiası! "Türkiye kopyaladı"

Yunan Vima gazetesi, Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemi'ni kopyaladığını ileri sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay