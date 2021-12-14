Gram altın için bomba tahmin: Bu tarihte 1000 TL ...

Başta Türkiye, ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere olmak üzere 22 merkez bankası bu hafta faiz kararı almak üzere toplanacak. Toplantılarında bazı merkez bankalarının yine faiz artırımı kararı alacağı tahmin ediliyor.

Ancak global piyasalar için öncelikle takip edilecek ilk toplantı ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek. Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, varlık alım hızını bir miktar daha azaltması öngörülüyor. Ekonomistler gelecek yıl en az bir faiz artırımı beklediği Fed'in bu yılın son toplantısında faizi yüzde 0,00-0,25 seviyesinde tutacağını ifade ediyor. Karar sonrası Powell'ın açıklamalarının da Fed'in para politikası üzerinde ipuçları barındırması bekleniyor.

Altın yatırımcıları 14-15 Aralık’ta Federal Açık Piyasa Komitesi’nden çıkacak sonuçlara odaklandı. Ons altın ABD enflasyon verisinin ardından sınırlı bir yükseliş yaşasa da dar bir fiyat aralığına sıkıştı. Ons altın Salı günü 1788 dolardan işlem görüyor.

“Altında risk dengesi yukarı yönlü”

TD Securities analistleri, enflasyon baskılarının yılın ilk aylarında yüksek kalmasını beklerken, piyasanın Fed artırımları için fiyatlandırmasının daha agresif hale gelebileceğini, ancak bunun nihayetinde çok fazla şahin olacağını kanıtlayacağını belirtiyor. Analistler, “Aslında, hem hızlandırılmış bir tapering hem de 2022 için fiyatlanan üçten fazla faiz artırımıyla, jeopolitik riskler ve virüs riski, pozisyon değişikliğini hızlandırabileceğinden, altın pozisyonları için risk dengesi yukarı yönlü olmaya devam ediyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan altının ons fiyatında ciddi bir yükseliş yaşanmazken, dün yurt içinde dolar kurunun 14,50 seviyelerine gelmesiyle 839 liranın üzerine çıkmıştı. Gram altın bugün ise 821 liradan işlem görüyor.

İslam Memiş uyardı!

Bir süredir kafası karışık olan yatırımcı için tavsiyelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Yatırımcı öncelikle eski Türkiye ekonomisinin olmadığını kabullenmeli. Burada yapılması gereken tek şey varlıklara sahip çıkılması. Ama yeni yatırımcıların ‘nerden satarım, ne alırım da para kazanırım’ düşüncesi var. Ancak böyle piyasayı vatandaşların teknik olarak sürdürmesi ve uygulaması çok zor. Uzman bir destek almıyorsanız, ‘al-sat yapma’ düşüncesinin çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılar her zaman uzan vadeli yatırımcı olmak, birikimlerini koruyarak yola devam etmek zorundalar. Bu saatten sonra 800 liradan gram altın alırım 900 liradan satarım. Bunlar tamamen riskli. Bu riskin geçmesi için de piyasalardaki soğumayı beklemek gerekiyor. Beklemek de aslında bir kazançtır. Küçük yatırımcıların bunu göz önünde bulundurması gerekiyor” dedi.

Gram altında 1000 Tl'nin ayak sesleri

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminden düşmezken yaptığı tahminleri bir bir tutan stratejist ve araştırmacı yazar Haluk Özdil geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmesinde gram için tarih verdi. Özdil gram altının 1000 TL liraya doğru gideceğini duyurdu.

Özdil yaptığı açıklamasında, “Altın ne zaman 1000 lira olacak? Bu bana kalırsa Fed Toplantısı’na bağlı bir durum. Powell, 2022’nin ortasına doğru düzelme beklediğini duyurmuştu. Fed, 15 Aralık’ta tükürdüğünü yalayabilir. Yani politika faizini arttırabilirler. ABD’de mesela şu an işgücü bulunamıyor. Amerikan halkının işlerine bağlılık politikası değişmiş durumda.15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum. Ons altının yükselmesiyle altın alıp başını gidecek. Hemen Fed’den sonra Merkez Bankası’nın faiz düşürme planı var. Bu doları etkileyeceğinden altının yükselişini arttıracak. Özellikle 18 Aralık’tan sonra 1000 liraya doğru ilerleyecek. Durum tabii ki Türkiye için bu kadar vahim değil. ABD’nin yeni tedarikçiler arayışı konusu Türkiye’nin önünü açacaktır. Temmuz-Haziran gibi turistlerin de gelmesiyle önemli gelişmeler yaşanacaktır” dedi.