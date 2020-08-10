  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Gram altın 480 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 787 lira, Cumhuriyet altını 3.213 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:02:17 -
Gram altın 480 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 480 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü 2.075,11 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 1,4 azalışla 2.035 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatına paralel geçen haftanın son işlem günü 488,1 lirayla rekor seviyeyi gören gram altın ise 477,2 liradan kapanış yaptı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 480 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 787 lira, Cumhuriyet altını 3.213 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 2.032,8 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi konusunda tarafların anlaşmaya varamamasının altının ons fiyatını desteklemesine karşılık küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin risk iştahını görece yükselttiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 470-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar sıfır noktasına indi! Komutanlar sınırda
Siyaset

Bakan Akar sıfır noktasına indi! Komutanlar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak sınırına inerek birlikleri denetledi. Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvet..
Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi
Dünya

Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

Mısır ve Yunanistan arasından imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına Mısırlı muhalifler sert tepki gösterdi.
Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!
Dünya

Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'taki büyük patlamanın ardından Lübnan'a giderek mevkidaşı Mişel Avn'la görüştü. İki lider, bası..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı