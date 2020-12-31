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Ekonomi Gram altın 450 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 450 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 733 lira, Cumhuriyet altını 2.995 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:40:40 -
Gram altın 450 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 450,1 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 449,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 450,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 733 lira, Cumhuriyet altını da 2.995 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.893 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni yıl tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olması sonucu altının ons fiyatında yatay bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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