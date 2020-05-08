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Ekonomi

Gram altın 392 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2.632 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:00:31 -
Gram altın 392 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 393,3 liradan tamamladı.

Yeni güne dalgalı bir seyirle başlayan altının gram fiyatı 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 392,3 lira seviyesinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2.632 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.719 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt dışında, ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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