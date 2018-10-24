Gram altın 228 lira seviyelerinde seyrediyor
Altının gram ücreti, güne yükselişle başlamasının ardından 227,8 lira seviyelerinde dengelendi.24 Ekim 2018 Çarşamba 10:11
Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel 233,3 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 primle 227,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 primle 227,8 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN 372 LİRA
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da bin 523 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 1.231,62 dolardan işlem görüyor.
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