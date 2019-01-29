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Gram altın 225 lira seviyelerinde

Gram altın 224,6 lira, çeyrek altın 368 lira ve Cumhuriyet altını 1.500 liradan işlem görüyor

29 Ocak 2019 Salı 10:09
Gram altın 225 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 224,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 primle 223,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 224,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 368 lira, Cumhuriyet altını 1.500 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve gerileyen dolar kurundan altığı destekle pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı, 1.306,49 dolarla 14 Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,15 yükselişle 1.305,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırmayacağı beklentilerinin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirterek, teknik olarak altının ons fiyatında 1.302 doların destek, 1.307 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Fed'in yarın açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Başkan Jerome Powell'ın söylemlerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Memiş, yurt içinde ise dolar kurunun yükselmesinin altının gram fiyatını olumlu etkilediğini, 225 ve 227 lira seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini bildirdi.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:09
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