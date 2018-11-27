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GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 276. maçına çıkıyor

- UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta müsabakasında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 275 maçında 99 galibiyet ve 104 mağlubiyet alırken, 72 kez rakipleriyle yenişemedi- Galatasaray, daha önce Rus takımlarıyla oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı- Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan Galatasaray'ın müzesinde birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa bulunuyor

27 Kasım 2018 Salı 09:50
GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 276. maçına çıkıyor


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 276. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 275 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 407 gole engel olamadı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

OrganizasyonO G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası35 12 8 154253
UEFA Şampiyonlar Ligi 108 28 27 53 109 178
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri24 17615922
Kupa Galipleri Kupası32 127 134255
UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi75 29 24 22 11998
UEFA Süper Kupa 1 100 2 1
TOPLAM 275 99 72 104 373 407


- Rus takımlarıyla 10. randevu


Galatasaray, Rus ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Rusya temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 müsabakadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, yarınki rakibi Lokomotiv Moskova ile daha önce yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.


- Müzede 2 Avrupa kupası


Türkiye'nin Avrupa organizasyonlarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:50
  1. Avrupa kupaları
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Lokomotiv Moskova
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi

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