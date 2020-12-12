GRAFİKLİ - Yeşilçam'ın emektar ismi: Zafer Önen

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Zafer Önen'in ölümünün üzerinden 7 yıl geçti.

Çorum'da 1921'de dünyaya gelen Zafer Önen, 1941'de Ankara Devlet Opera ve Balesi sınavlarını kazandıktan sonra konservatuvar eğitimi için Ankara'ya gitti.

Şan bölümünde eğitim gören Önen, 1942'de Ses Tiyatrosu'nda Ekrem Reşit Rey'in "Hava Civa" operetiyle sahnelere adım attı.

Muammer Karaca Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Raşit RızaTiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne, Dormen Tiyatrosu, Tevhit Bilge Tiyatrosu'nda görev alan usta oyuncu, Tevfik Bilge, Gazanfer Özcan ve Mücap Ofluoğlu'nun da arasında bulunduğu tiyatrocularla birlikte çalıştı.

Zafer Önen, Ömer Lütfi Akad'ın "Lüküs Hayat" filmindeki "Memiş" karakteriyle giriş yaptığı sinemada ayrıca uzun yıllar dublaj yönetmenliği yaptı.



Piyano ve keman çalan, şarkı söyleyen Önen, Devlet Opera ve Balesinde 3 müzikalde oynadı, Devlet Tiyatrolarındaki bir oyunda ise 3 ay konuk oyuncu olarak görev aldı.

- 95 sinema filminde oynadı

Özellikle Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan sanatçı, dizi filmlerin de aranılan isimleri arasında yer aldı. Usta sanatçı, son olarak 2007'de Rıza Pekkutsal ve Cem Yılmaz ile bir reklam filminde oynadı.



Çizgi film karakterlerine ve ünlü isimlere yaptığı seslendirmelerle akıllarda kalan Önen, uzun yıllar Sami Hazinses, Kamer Sadık, Kamran Usluer, Orhan Elmas, Çetin Başaran, Özcan Özgür, Baykal Kent, Necdet Yakın, Yüksel Gözen ve Semih Sezerli'nin seslendirmesini yaptı.



Zafer Önen, Pendik'teki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görürken, 13 Aralık 2013'te 92 yaşında hayatını kaybetti.

Komedi türlerinin aranılan oyuncusu olan Önen'in rol aldığı 95 Yeşilçam filminden bazıları şöyle:

"Şöminedeki Ceset", "Mebus Olacağım", "Lüküs Hayat", "Cibali Karakolu", "Hava Cıva", "İstanbul Gülü" ve "Neşeli Günler" gibi pek çok oyunda rol alan usta oyuncu, "Ruhun Duymaz", "Bayanlar Baylar", "Hastayım Doktor", "Affet Bizi Hocam", "Kuruntu Ailesi", "Sizin Dersane", "Ayşecik Bahar Çiçeği", "Gönül Hırsızı", "Tatlı Meleğim", "Sarmaşık Gülleri", "Ayşecik Boş Beşik", "Çileli Bülbül", "Curcuna"