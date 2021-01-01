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Aktüel GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 814 bini geçti
Aktüel

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 814 bini geçti

Yeniakit Publisher
2021-01-01 10:03:35 -
GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 814 bini geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 83 milyon 814 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 825 bin 880 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 83 milyon 814 bin 32’ye çıkarken, virüs saptanan 59 milyon 327 bin 37 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 20 milyon 445 bin 654 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 354 bin 215 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 286 bin 709), Brezilya (7 milyon 675 bin 973), Rusya (3 milyon 159 bin 297), Fransa (2 milyon 620 bin 425), İngiltere (2 milyon 488 bin 780), Türkiye (2 milyon 208 bin 652), İtalya (2 milyon 107 bin 166), İspanya (1 milyon 936 bin 718), Almanya (1 milyon 743 bin 478), Kolombiya (1 milyon 642 bin 775), Arjantin (1 milyon 625 bin 514), Meksika (1 milyon 426 bin 94), Polonya (1 milyon 294 bin 878), İran (1 milyon 225 bin 142), Güney Afrika (1 milyon 57 bin 161), Ukrayna (1 milyon 55 bin 47) ve Peru (1 milyon 15 bin 137)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (194 bin 976), Hindistan (149 bin 18), Meksika (125 bin 807), İtalya (74 bin 159), İngiltere (73 bin 512), Fransa (64 bin 632), Rusya (57 bin 19), İran (55 bin 223), İspanya (50 bin 837), Arjantin (43 bin 245), Kolombiya (43 bin 213), Peru (37 bin 680), Almanya (34 bin 104), Güney Afrika (28 bin 469), Polonya (28 bin 554), Endonezya (22 bin 138), Türkiye (20 bin 881), Belçika (19 bin 528), Ukrayna (18 bin 533), Şili (16 bin 608), Romanya (15 bin 767), Kanada (15 bin 606), Ekvador (14 bin 34), Irak (12 bin 813), Çekya (11 bin 580), Hollanda (11 bin 432) ve Pakistan (10 bin 176)."

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