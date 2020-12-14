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Aktüel GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 72 milyon 647 bini geçti
Aktüel

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 72 milyon 647 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:28:17 -
GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 72 milyon 647 bini geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 72 milyon 647 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 618 bin 918 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 72 milyon 647 bin 787’ye çıkarken, virüs saptanan 50 milyon 865 bin 504 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 737 bin 267 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 306 bin 459 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 884 bin 716), Brezilya (6 milyon 901 bin 990), Rusya (2 milyon 653 bin 928), Fransa (2 milyon 376 bin 852), İngiltere (1 milyon 849 bin 403), İtalya (1 milyon 843 bin 712), Türkiye (1 milyon 836 bin 728), İspanya (1 milyon 741 bin 439), Arjantin (1 milyon 498 bin 160), Kolombiya (1 milyon 425 bin 774), Almanya (1 milyon 338 bin 483), Meksika (1 milyon 250 bin 44), Polonya (1 milyon 135 bin 676) ve İran (1 milyon 108 bin 269)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (181 bin 419), Hindistan (143 bin 393), Meksika (113 bin 953), İtalya (64 bin 520), İngiltere (64 bin 170), Fransa (57 bin 911), İran (52 bin 196), İspanya (47 bin 624), Rusya (46 bin 941), Arjantin (40 bin 766), Kolombiya (39 bin 53), Peru (36 bin 677), Güney Afrika (23 bin 276), Polonya (22 bin 864), Almanya (22 bin 406), Endonezya (18 bin 819), Belçika (17 bin 951), Türkiye (16 bin 417), Şili (15 bin 886), Ukrayna (15 bin 154), Ekvador (13 bin 875), Kanada (13 bin 431), Romanya (13 bin 385), Irak (12 bin 579) ve Hollanda (10 bin 48)."

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