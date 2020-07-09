GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 180 bini geçti

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 12 milyon 180 bin 570'e ulaştı.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 552 bin 382 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 81 bin 410 kişi iyileşti.



Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 546 bin 778 vaka bulunuyor.



En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 159 bin 414 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 134 bin 867 kişi yaşamını yitirdi.



- Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler



ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:



"Brezilya (1 milyon 716 bin 196), Hindistan (769 bin 257), Rusya (707 bin 301), Peru (312 bin 911), Şili (303 bin 83), İspanya (299 bin 593), İngiltere (286 bin 979), Meksika (275 bin 3), İran (248 bin 349), İtalya (242 bin 149), Pakistan (240 bin 848), Güney Afrika (224 bin 665), Suudi Arabistan (220 bin 144), Türkiye (208 bin 938), Almanya (198 bin 765), Bangladeş (172 bin 134), Fransa (169 bin 473), Kolombiya (128 bin 638), Kanada (106 bin 434), Katar (101 bin 553), Arjantin (87 bin 30), Çin (83 bin 581), Mısır (78 bin 304), İsveç (73 bin 858), Endonezya (68 bin 79), Irak (67 bin 442), Belarus (64 bin 224), Ekvador (63 bin 245), Belçika (62 bin 210), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (53 bin 45), Kazakistan (53 bin 21), Kuveyt (52 bin 7), Ukrayna (51 bin 224), Hollanda (50 bin 746), Filipinler (50 bin 359) ve Umman (50 bin 207). "

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:



"Brezilya 68 bin 55, İngiltere 44 bin 517, İtalya 34 bin 914, Meksika 32 bin 796, Fransa 29 bin 965, İspanya 28 bin 396, Hindistan 21 bin 361, İran 12 bin 84, Peru 11 bin 133, Rusya 10 bin 843, Belçika 9 bin 778, Almanya 9 bin 115, Kanada 8 bin 737, Şili 6 bin 573, Hollanda 6 bin 135, İsveç 5 bin 482, Türkiye 5 bin 282, Pakistan 4 bin 983, Ekvador 4 bin 873, Çin 4 bin 634, Kolombiya 4 bin 527, Güney Afrika 3 bin 602, Mısır 3 bin 564, Endonezya 3 bin 359, Irak 2 bin 779, Bangladeş 2 bin 197, Suudi Arabistan 2 bin 59, Arjantin 1694, Ukrayna 1327, Belarus 443, Kuveyt 379, BAE 327, Kazakistan 264 ve Katar 138."