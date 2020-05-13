GRAFİKLİ - ABD’de Kovid-19 salgını mayısta düşüş eğilimde

WASHINGTON (AA) - DİLDAR BAYKAN - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke ABD'de, dalgalanmalara rağmen yeni vaka ve ölü sayılarında düşüş eğiliminin olduğu görülüyor.

ABD, nisanda ağır kayıplar verirken mayısta da günlük bazda vaka ve ölüm artışlarında dalgalanmalar dikkati çekiyor. Buna rağmen, nisan ayına göre mayıstaki rakamların düşüş eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Ancak birçok eyaletin normalleşme sürecine girmesiyle beklenenden daha fazla ölüm gerçekleşebileceği tahminleri de ülkeyi tedirgin ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, insanların bir an önce işlerine dönmek istediğini ve normalleşme sürecinin başlatılması gerektiğini savunuyor ancak bunun "güvenli şekilde" yapılması uyarısında bulunuyor.

Beyaz Saray, takip edilmesi için 3 kademeden oluşan normalleşme planını eyaletlere sunarken, Georgia gibi bazı eyaletlerin erken normalleşmeye girmesi eleştirilere yol açtı.

- 4 Ağustos'a kadar 147 binden fazla ölüm olabilir tahmini

Beyaz Saray'ın da kaynak olarak kullandığı "HealthData" isimli sitenin projeksiyonlarına göre, ülkede 4 Ağustos'a kadar 147 binden fazla kişinin yaşamını yitirebilir.

Trump ise daha önce 60-65 bin seviyesine çektiği ölüm projeksiyonunu, ülkenin bu sınırı çoktan aşmasıyla 80 ila 95 bine yükseltti.



- İlk vaka 21 Ocak'ta, ilk ölüm 1 Mart'ta

ABD'de virüse "ilk kez" 21 Ocak'ta Washington eyaletinde 30'lu yaşlarda ve son dönemde Vuhan'a seyahat eden bir erkekte rastlandı.



İlerleyen günlerde vaka sayılarında ilerleme az oldu. Ancak birçok uzman, bunun virüsün yayılmaması değil ülkede test yapılmamasına bağlıyor.



ABD'de Kovid-19 kaynaklı "ilk ölüm" 1 Mart'ta Washington eyaletinde gerçekleşti.

- Nisan ayı ABD için sancılı geçti



Mart sonuna gelindiğinde ise ülkedeki vakalar 187 bin 945'e ulaşmış, 3 bin 889 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ancak ABD salgının asıl tırmanması nisan ayında başladı. 1 Nisan'da ülkede 214 bin 375 vaka varken, bu rakam 15 Nisan'da 641 bin 778'e, 30 Nisan'da 1 milyon 95 bine ulaştı.

Nisanda 59 bin 17 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 1 Nisan'da 4 bin 839 olan ölü sayısı, 15 Nisan'da 32 bin 568'e, 30 Nisan'da 63 bin 856'ya çıktı.

Mayıs ayına hem vaka hem de ölü sayısı bakımından düşüşle girilirken, 5-6-7 Mayıs'ta tekrar yükselme göze çarptı. Bu tarihten sonra ise dalgalanma olsa da ölü sayısı önceki rakamlara göre düşük kaldı.

Ülkede ay başından bu yana günlük vaka ve ölümlerle bunların 24 saatlik dilimlerde artışı şu şekilde ilerledi:

1 Mayıs: 1 milyon 131 bin vaka/65 bin 766 ölüm (36 bin vaka/1910 ölüm)

2 Mayıs: 1 milyon 161 bin vaka/67 bin 444 ölüm (30 bin vaka/1678 ölüm)



3 Mayıs: 1 milyon 188 bin vaka/68 bin 598 ölüm (27 bin vaka/1154 ölüm)



4 Mayıs: 1 milyon 213 bin vaka/69 bin 921 ölüm (25 bin vaka/1323 ölüm)



5 Mayıs: 1 milyon 238 bin vaka/72 bin 271 ölüm (25 bin vaka/2 bin 350 ölüm)



6 Mayıs: 1 milyon 263 bin vaka/74 bin 799 ölüm (25 bin vaka/2 bin 528 ölüm)



7 Mayıs : 1 milyon 293 bin vaka/76 bin 928 ölüm (30 bin vaka/2 bin 129 ölüm )



8 Mayıs: 1 milyon 322 bin vaka/78 bin 615 ölüm (29 bin vaka/1687 ölüm)



9 Mayıs: 1 milyon 348 bin vaka/80 bin 56 ölüm (26 bin vaka/1441 ölüm)



10 Mayıs: 1 milyon 368 bin vaka/80 bin 787 ölüm (19 bin 323 vaka/731 ölüm)



11 Mayıs: 1 milyon 386 bin vaka/81 bin 795 ölüm (18 bin 196 vaka/1008 ölüm)

12 Mayıs: 1 milyon 408 bin vaka / 83 bin 425 ölüm ( 22 bin vaka / 1630 ölüm)

ABD'de Sağlık Bakanlığı gibi tek bir resmi kurumun vakaları günlük olarak güncellememesi nedeniyle çoğu zaman basın kuruluşları, söz konusu sayıları kendi kaynaklarından ediniyor. Bu nedenle de rakamlarda bazı farklılıklar gözlemlenebiliyor.

- Virüsün ABD'deki merkez üssü "New York"



Salgının ülkedeki merkez üssü, ABD'nin en büyük metropolü New York kentini de içinde barındıran New York eyaleti oldu.



New York eyaletinde, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 27 bin kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı ise 350 bine yaklaştı.



Salgının bir diğer sıcak noktası New York'un komşusu New Jersey eyaletinde de şu ana kadar yaklaşık 140 bin vaka tespit edilirken, yaşamını yitirenlerin sayısı da 9 bin 300'ü geçti.

- Illinois, Massachusetts, California ve Pennsylvania da alarm veriyor



ABD'deki vakalarda New York ve New Jersey öne çıksa da diğer bazı eyaletlerde de virüs hızla yayılıyor.



New York ve New Jersey'in ardından ülkedeki salgında 3'üncü sıradaki Illinois'da 79 binden fazla vaka tespit edilirken, 3 bin 459 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.



Illinois'u, yaklaşık 78 bin 500 vaka ve 5 bin 108 ölümle Massachusetts, yaklaşık 69 bin 500 vaka ve 2779 ölümle California takip ediyor.



California'dan sonra Pennsylvania, 60 bin 500'den fazla vaka ve 3 bin 834 ölümle listenin 6'ncı sırasında yer alıyor.

