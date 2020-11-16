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Otomotiv GR Sport ürün gamına C-HR da katıldı
Otomotiv

GR Sport ürün gamına C-HR da katıldı

Toyota, C-SUV segmentinde kısa sürede sembolleşen C-HR modeline GR Sport versiyonunu da ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:11:00 -
GR Sport ürün gamına C-HR da katıldı

Türkiye’de üretilen ve ilk kez 2016 yılında tanıtılan C-HR, etkileyici görüntüsünün yanı sıra yol tutuş yetenekleriyle C-SUV segmentinde iddiasını şimdi daha da artırıyor. Toyota’nın performans odaklı GR modellerinden esinlenen ve TOYOTA GAZOO Racing yarış takımı temasını taşıyan yeni GR SPORT versiyonu, çarpıcı görünüme sahip olan C-HR’ın iç ve dış tasarımını çok daha etkileyici hale getiriyor.

Üretildiği ilk yıl Avrupa’da 120 bin adet satış adedine ulaşarak tüm dikkatleri üzerinde toplayan C-HR, büyük bir başarıya imza atarak yüzde 10’luk bir pazar payı elde etti. 1.8 litre 122 HP ve 2.0 lt 184 HP hibrit motorlarıyla donatılan C-HR, bugüne kadar 400 binin üzerinde Avrupalı kullanıcının tercihi oldu.

Toyota’nın yarışlardan ilham alarak geliştirdiği GR SPORT donanımı, siyah zeminli logo ve ön farları, piyano black tampon detayları ve sis farı çerçeveleri, koyu krom ön panjuru, daha agresif tasarımlı yeni ön spoyler, modele özgü 19 inç alaşım jantlar ve GR Sport logolarıyla yeni tarzını ortaya koyuyor.

Toyota C-HR GR SPORT versiyonu, bu modele özgü dinamik gri gövde rengi ve siyah tavan dahil olmak üzere dokuz özel bi-tone renk temasıyla birlikte sunulacak.

Segmentine farklı bir soluk getirecek olan Yeni Toyota C-HR GR SPORT, Avrupa’da Ocak 2021’den itibaren satışa sunulacak.

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