Gözüyle okumayan odatv’nin klasik saçmalığı... Ebubekir Sifil’e çirkin suçlama!

yeniakit.com.tr odatv her zamanki gibi provokatif haberlere devam ediyor. Mütedeyyin isimleri karalama konusunda bayrak taşıyan haber sitesi karanlık oda, Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e iftira attı. Sifil’in gençlere yönelik, “Dini sadece kitap okuyarak öğrenmeyin” şeklindeki sözlerini odatv, çirkin bir iftira ile haberleştirdi.

“İSLAMCI İSİMDEN GENÇLERE ‘OKUMAYIN’ TAVSİYESİ”

“İslamcı isimden gençlere ‘okumayın’ tavsiyesi” başlığıyla haberi sunan tetikçi oda, Ebubekir Sifil’in sözlerini, “İslamcı cenahın önemli isimlerinden Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, sosyal medya hesabından okuyanların tepkisini çeken ifadeler paylaştı.” metinleriyle sundu.

“KİTAP OKUMANIN ÖNEMLİ OLMADIĞINI VURGULAYARAK...”

Haberde şunlar yazıldı:

“ Sifil paylaşımında kitap okumanın önemli olmadığını vurgulayarak, “Bizim geçmişimizde, kültürümüzde biz kitap okuyarak bilgilenmedik. Dinleyerek, bizatihi ağızdan ağza, kulaktan kulağa şifahi bilgi ve kültür nakli vasıtasıyla bilgilendik” diye yazdı. ”

SİFİL: SADECE KİTAP OKUMAYIN

İlahiyatçı Ebubekir Sifil ise, gençlere sadece kitap okumamalarını, bizim kültürümüzde insanları dinleyerek öğrenmenin de olduğunu yazdı. İşte Sifil’in yazısı:

“Gençlere en başta tavsiyem şu: Bu dini kendi başınıza kitap okuyarak öğrenmeye kalkmayın. Kitap okumak insan olmanın sanki vazgeçilmez bir unsuru gibi. Oysa biz niye kitap okuyoruz? Bilgilenmenin bir vasıtası olarak kitap okuyoruz. Peki, bilgilenmenin başka vasıtası yok mu? Var. Bizim geçmişimizde, kültürümüzde biz kitap okuyarak bilgilenmedik. Dinleyerek, bizatihi ağızdan ağza, kulaktan kulağa şifahi bilgi ve kültür nakli vasıtasıyla bilgilendik. Makbul insan çok bilen insan değildir. Makbul insan Allah katında az da olsa ihlasla, takvayla amel eden insandır. Tabii dengeler yerinden oynayınca, modern toplumda makbul insan kim oldu? Çok bilen insan, çok etiketli insan, çok maaş alan, çok tüketen insan oldu! Oturduğu zaman carcar konuşan, ahkâm kesen, entelektüel kapasitesi yüksek insan makbul oldu. Bu yüzden okuma faaliyetinden önce diriltmemiz gereken bir metodun üzerine eğilmek lazım. Nedir o? Bir bilenden, Allah korkusuna sahip bir bilenden öğrenme usulünü, tarzını, metodunu ihya etmemiz lazım. Buna önem vermemiz lazım.”