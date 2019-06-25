0553 313 94 23

Gözünden çıkanlar doktoru bile şoke etti! "Mikroskopla baktım ve..."

Tayvan'da bir kadının gözünden dört küçük ter arısı çıktı. Gözüne bir "kir" kaçtığını düşünen kadının gözünden arı çıkması, doktoru bile şoke etti.

25 Haziran 2019 Salı 12:50
Gözünden çıkanlar doktoru bile şoke etti! "Mikroskopla baktım ve..."

28 yaşındaki Tayvanlı kadın, doktora gözü korkunç derecede tahriş olduktan sonra muayene olmaya gitti. Muayene sırasında kadının gözünde 4 tane küçük ter arısı olduğu anlaşıldı. Fooyin Üniversitesi'nden Dr. Hong Chi Ting, BBC'de daha önce hiç böyle bir şey görmediğini söyledi. Her arı yaklaşık 4 mm uzunluğundaydı.

Tam olarak ter arıları nelerdir?

Küçük haşereler, ter atmak ve insanlara sarılmak için karaya çekilir. Ayrıca gözyaşı içtiği de biliniyor. Kansas Entomoloji Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gözyaşı çok miktarda protein içeriyor ve arılar onu çok seviyor.

Doktor şoke oldu!

BBC'nin haberine göre, genç kadın olay sırasında yakınlarının mezarlarından birinin üzerindeki otları ayıklıyordu. Kadın, başlangıçta sol gözüne giren bir kir olduğunu düşünüyordu. Ancak, zaman geçtikçe göz ağrıları dayanılmaz hale geldi. Hem hasta hem de doktor dört canlı yaratığın ortaya çıktığını görünce şoke oldu.

Hastanede bir oftalmoloji profesörü olan Dr. Hong, “O, gözlerini tamamen kapatamadı. Boşluğa mikroskopla baktım ve böcek bacağına benzeyen siyah bir şey gördüm.” dedi.

Arılar alındıktan sonra, hasta ayrıldı ve tam bir iyileşme göstermesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:50
  1. Fooyin Üniversitesi
  2. Dr. Hong Chi Ting
  3. BBC
  4. ter arıları
  5. tayvan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fadıloğlu, çölyak hastalarını mutlu etti
    1. Fadıloğlu, çölyak hastalarını mutlu..
    2. Vicdansız sürücü köpeği böyle ezdi
    3. ABD’den Türkiye’ye F-35 tehdidi
    4. Flaş iddia: Süper Lig maç yayınları..
    5. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde..
    6. Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis..
    7. "3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal..
    8. Tekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak..
    9. Ilkım, Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda..
    10. Sağlık Müdürü Vekili Dr. İnan;..
    11. Spor merkezlerinde uzman eğitmenler..
    12. Minik Ateş 14 santimlik tümörle yaşam..
    13. Alev alan otomobilin içerisinde..
    14. Yeni askerlik yasası son dakika Meclis..
    15. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki..
    16. Başkan Beyoğlu’ndan genç karatecilere..
    17. Otomobil Tır’a çarptı: 2 yaralı
    18. İskele sahiline onlarca çöp kutusu..
    19. 2,5 aydır kayıp
    20. "ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava..
    21. Eyüpsultan’da “5 Yılımızı Birlikte..
    22. Ünal Karaman’dan tam gün mesai
    23. Yeşilyurt’ta 25. Kültür, Kiraz ve Spor..
    24. Sınavda tam puan alan öğrencilerden..
    25. Kendi motosikleti gibi binip çaldı
    26. Yavuzeli’nde sinek istilası
    27. Elazığ’da " Yenidoğan Canlandırma"..
    28. Quick Sigorta'ya Avrupa'dan ödül
    29. Kalp yetmezliği bulunan Elif Nur,..
    30. Gaziantep’te başarılı öğrencileri..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı