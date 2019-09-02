Göztepe’ye İtalyan golcü Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Göztepe, Başakşehir’in İtalyan hücumcusu Napoleoni’yi kadrosuna kattı.

Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Göztepe, Başakşehir’in İtalyan hücumcusu Napoleoni’yi kadrosuna kattı.

Göztepe transferin kapanmasına saatler kala hücum bölgesini Napoleoni ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir’in İtalyan hücumcusu Stefan Napoleoni ile 1+1 yıllık, sözleşme imzaladı. 26 Haziran 1986 tarihinde Roma’da dünyaya gelen Napoleoni; Widzew Lodz, Levadiakos, Atromitos ve Başakşehir takımlarında forma giydi. Öte yandan sarı-kırmızılılar Arjantinli stoper Grillo’nun sözleşmesini feshetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.