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Göztepe’nin konuğu Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan Göztepe ve Trabzonspor, yarın Bornova Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:39
Göztepe’nin konuğu Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan Göztepe ve Trabzonspor, yarın Bornova Stadı’nda kozlarını paylaşacak.


Geçtiğimiz hafta İstikbal Mobilya Kayserispor’a kaybeden ve küme düşme hattına iyice yaklaşan Göztepe, 23. hafta mücadelesinde tıpkı kendisi gibi ikinci devrede aradığını bulamayan Trabzonspor’u Bornova Stadı’nda konuk edecek. Zorlu karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Lumor Agbenyenu, Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan kadroda yer almayacak. Kart cezaları sebebiyle geçen hafta forma giyemeyen Borges, Yasin ve Serdar ise Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilecek. Trabzon ekibinde ise sakatlıkları devam eden Onazi, Pereira ve Ibanez forma giyemeyecek.


İzmir temsilcisi haftaya 25 puanla 13. basamakta girerken, konuk Trabzonspor ise topladığı 33 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:39
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