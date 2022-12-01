Göztepeli taraftarı ağır yaralayan işaret fişeğinin stada sokulma anı ortaya çıktı!
Göztepe ile Altay derbisinde bir Göztepeli taraftarın ağır yaralanmasına sebep olan işaret fişeğinin stadyuma sokma anı ortaya çıktı.
İzmir'deki Göztepe-Altay maçında Altay tribünlerinden Göztepe tribününe atılan işaret fişeğinin stada sokulma anı ortaya çıktı.
Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribünündeki Mehmet Çakır adlı izleyici ağır yaralandı. Olayla ilgili işaret fişeğinin Gürsel Aksel Stadı'na giriş görüntüsü güvenlik turnikelerinin bulunduğu alandaki kameraya yansıdı.
Görüntülerde, elinde büyük boyutlu bir pankart taşıyan F.E'nin, güvenlik görevlileriyle içeri girme konusunda tartışması ve F.E'nin çıkış için ayrılan kapının açılarak taraftarların içeri alınmasıyla turnikelere takılmadan içeri girdiği anlar yer aldı.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheliden 19’u tutuklanmıştı.