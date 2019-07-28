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Göztepe’den Serdar Taşçı atağı

Kadrosuna en az bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, geçen sezon Başakşehir’de forma giyen defans oyuncusu Serdar Taşçı’yı listesine ekledi.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:33
Göztepe’den Serdar Taşçı atağı

Kadrosuna en az bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, geçen sezon Başakşehir’de forma giyen defans oyuncusu Serdar Taşçı’yı listesine ekledi.


Bu transfer döneminde Eren Derdiyok, Murat Paluli, Veli Çetin, Hüseyin Bulut ve Batuhan Kırdaroğlu’nu kadrosuna katarak ön bölgedeki eksikliklerini büyük ölçüde noktalayan Göztepe’de gündem stoper ve sol bek. Kadrosuna mutlaka 1 sol bek ve 1 stoper katmak için uğraş veren sarı-kırmızılıların defansın ortası için son adayı geçen sezon Başakşehir’de forma giyen Serdar Taşçı oldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği İstanbul ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona eren gurbetçi oyuncunun bonservisinin elinde olması da sarı-kırmızılıların transferde iştahını kabartıyor. Kariyerinde Stuttgart, Bayern Münih ve Spartak Moskova formaları giyen Taşçı, geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Başakşehir’de 4’ü Süper Lig olmak üzere 5 maçta forma giymişti. Sarı-kırmızılı idarecilerin ilerleyen günlerde 32 yaşındaki oyuncuya teklif götüreceği bildirildi. Serdar’ın da kariyerine Türkiye’de devam etmek istemesi sebebiyle İzmir ekibinin teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor.



Solda sessiz kaldı


Geçen sezon Traore’nin sakatlanmasıyla sol bekte büyük bir sıkıntı yaşayan, devre arasında kiralanan Lumor’un performansının beklentilerin altında kalması sebebiyle oyuncuyla yola devam etmeyen Göztepe, bu bölge için yapılacak olan transferi hala noktalayamadı. İsmail Köybaşı, Ömer Bayram, Tiago Pinto, Leo gibi oyuncularla temas kuran Göz Göz, transferi noktalamayı başaramadı. Liglerin başlamasına kısa bir süre kala kadroda sol bekte görev yapan Berkan Emir’den başka alternatif bulunmuyor. Kurmayların bu hafta içinde sol bek transferini noktalamak için büyük bir çaba sarf edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:33
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