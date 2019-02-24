Göztepe'de Rıza Çalımbay sesleri! Görüşmelere... Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kemal Özdeş'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getirmek için kolları sıvadı.

Gün içinde yapılan görüşmelerde yönetim, Kemal Özdeş ile yolların ayrılması konusunda anlaşmaya vardı. İzmir ekibinin listesindeki ilk isim ise Rıza Çalımbay oldu. Öte yandan bir başka Ege ekibi Akhisarspor da Rıza Çalımbay'ı göreve getirmek istiyor. Rıza Çalımbay'ın ise Göztepe'nin teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam ile görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

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