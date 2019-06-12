Göztepe'de Milos Kosanovic sesleri Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe rotayı tekrardan Milos Kosanovic'e çevirdi.

Yeniakit.com.tr - Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Göztepe geçtiğimiz sezon kadrosunda kirlaık olarak görev yapan ve Standart Liege'ye dönen Milos Kosanovic için girişimlere başladı. Tamer Tuna'nın ayrılmadan önce takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Kosanovic'in de Göztepe'ye tekrardan dönmek istediği iddia edildi. Milos Kosanovic'in Standart Liege ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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