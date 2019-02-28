0553 313 94 23

Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

28 Şubat 2019 Perşembe 15:50
Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, dünkü Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular istasyon çalışmasının ardından dar alanda idman gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Lumor Agbenyenu, Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:50
  1. Atiker Konyaspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İl Özel İdare karla mücadele ekipleri yolu açtı, Dicle Elektrik onardı
    1. İl Özel İdare karla mücadele ekipleri..
    2. Türkiye-AB YDED ortak bildirisi
    3. BM Suriye raporu: "(YPG/PKK) SDG'nin..
    4. "Serrac ile Hafter, Libya'da seçimler..
    5. Diyarbakır’da ele geçirilen 800 yıllık..
    6. Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı..
    7. BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri..
    8. Verem Savaş Derneği’nden ödeme tepkisi
    9. Büyükşehir Kayak Takımı Dünya..
    10. İŞKUR 200 banka memuru alımı 2019|..
    11. Başkanı Günaydın motosikletçilerle..
    12. Siirt’te kapanan köy yolları için..
    13. Edirne'de 364 düzensiz göçmen..
    14. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    15. Kırgızistan'ın kalkınmasına "kardeş..
    16. Bakan Selçuk: “Bakanlık olarak..
    17. 800 yıllık kitap İstanbul'da incelenecek
    18. Gülle: "Bakanımız 15 yıldır bekleyen..
    19. "FETÖ'nün devlete sızmasının sebebi 28..
    20. Doktora "yağma teşebbüsü"ne tutuklama
    21. Milletvekili Yılmaz: “Halkımız gereken..
    22. Güder’den 28 Şubat açıklaması
    23. Sivas’ta gerçeğini aratmayan deprem..
    24. Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu
    25. AK Parti'nin Erzurum mitingi
    26. Yılmaz, “Cumhur İttifakı zafere..
    27. Büyükşehir’den üreticiye kovan desteği
    28. Ambulansa yol vermeyen sürücü..
    29. Başkan Çelik: “Her kesimin desteğine..
    30. Rektör Çomaklı, TRT Türkiye’nin Sesi..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."