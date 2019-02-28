Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

Göztepe'de Konyaspor maçı hazırlıkları28 Şubat 2019 Perşembe 15:50
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, dünkü Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular istasyon çalışmasının ardından dar alanda idman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Lumor Agbenyenu, Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.
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