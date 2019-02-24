Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi sona erdi





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, teknik direktör Kemal Özdeş'le yollarını ayırdıklarını bildirdi.

Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde kötü gidişatlarının olduğunu, dün uzun süren toplantılarla bunun değerlendirmesini yaptıklarını söyledi. Bu süreçte Göztepe'nin tüm birimleriyle görüşmeler yaptıklarını kaydeden Papatya, şöyle konuştu:

"Uzun uzun konuştuk. Kemal Özdeş değerli bir hoca, kendisinin de tespitleri oldu. Maalesef futbolda bunlar var. Kemal Özdeş'le dün akşam itibarıyla yollarımızı ayırdık. Bugüne kadar gösterdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi de 'Bir gün Göztepe'de çok iyi bir şekilde göreve geleceğime eminim.' dedi."

Papatya, bu kadar sık hoca değişimini doğru bulmadıklarını ancak futbolda bunların yaşandığını belirterek, "Biz iyi bir takımız, kaliteli bir takımız. Ancak ortada da bir sorun var, nedenlerini araştırmaya çalıştık. Vardığımız sonuçta da değişimin takıma faydalı olacağı kanaatine vardık." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu, Rıza Çalımbay ve İbrahim Üzülmez gibi isimlerin konuşulduğunu hatırlatması üzerine Papatya, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başkanımızın da en dikkat ettiği konu, bir hocayla devam ederken, ayrılık kararı vermeden, hiçbir başka hoca ile irtibata girmedik, girmeyiz de. Bizim etik yanlarımıza çok ters. O yüzden bir sürü hoca isminin çıkması doğal. Kemal Özdeş'le ayrılmaya dün akşam geç bir vakitte karar verdik. Bugünden itibaren yeni dönemle ilgili analiz yapacağız, ondan sonra kararımızı vereceğiz. Yeni teknik direktör konusunda çok aşırı bir acele içerisinde değiliz. Göztepe'nin menfaatleri doğrultusunda en doğru kararı vereceğiz."

Papatya, geçen sezon görev yapan Tamer Tuna'nın bu isimler içinde olup olmayacağının sorulması üzerine, "Neden olmasın, Tamer hoca da diğer saydığınız isimler de olabilir. Bizim 'şu olmaz' diye bir listemiz yok. Burada şahsi görüş önemli değil, Göztepe'nin menfaatleri çok önemlidir." ifadelerini kullandı.



