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Göztepe'de Hakan Çinemre sezonu kapattı

Nazilli Belediyespor müsabakasında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen sarı-kırmızılı oyuncusu, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:25
Göztepe'de Hakan Çinemre sezonu kapattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncusu Hakan Çinemre, sağ diz ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nazilli Belediyespor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sakatlanan Hakan Çinemre'nin, sağ diz ön çapraz bağında yırtık saptandığı bildirildi.

Ameliyat edilmesi planlanan oyuncu için 6-7 aylık tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan, 24 yaşındaki futbolcunun, geçen yılın ekim ayında sağ diz ön çapraz bağında yine yırtık meydana gelmişti. Çinemre, geçen sezon bu sakatlığı sonrası forma giyememişti.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:25
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Hakan Çinemre
  4. sakatlık
  5. SÜPERLİG

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