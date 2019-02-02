Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Kulübümün gücü, camiamın enerjisi buradan çıkacaktır

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Kemal Özdeş maç sonunda hem performanslarını hem de Jerome'nin kırmızı kartını değerlendirdi.

İşte Kemal Özdeş'in maç sonundaki açıklamaları...

''Fenerbahçe golü attıktan sonra baskı şiddeti azalsa da biz doğru yerleşim alamadık ve etkili olamadık. İkinci yarı daha doğru bir yerleşimle başladık. 50. dakikada 10 kişi kaldık. Oyun stratejisi tamamen değişti. Oyuncularım iyi mücadele ettikler ancak eksik kalmaktan dolayı önde etkili olamadık. 10 kişi kaldıktan sonra 1-0 gerideyseniz böyle. Eğer 80'e kadar 1-0'ı tutabilseydik belki beraberlik çıkabilirdi. Kulübümün gücü, camiamın enerjisi buradan çıkacaktır.''

''Şimdi bir kupa maçımız var, sonra lig var. Ligdeki maçımızı da kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz.''

''Böyle bir savunma hamlesi kontrolsüz oldu, yokse bilerek basacak karakterde bir oyuncu değil. Tabii ki kırmızı kart. O da çok üzgün ve takım arkadaşlarından özür diledi.''