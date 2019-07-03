Göztepe sezon hazırlıklarına başladı





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2019-2020 sezonu için ilk çalışmasını yaptı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmana izinli futbolcular Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Berkan Emir, Beto, Celso Borges, Titi, Lamine Gassama, Nabil Ghilas ve Wallace Reis katılmadı. Sarı-kırmızılı ekipte şimdiye kadar kadroya dahil edilen Veli Çetin ile Murat Paluli, takımla ilk çalışmasına katıldı.

Hazırlıklarını 14 Temmuz'a kadar İzmir'de sürdürecek Göztepe, daha sonra 16-26 Temmuz ve 29 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Bolu'da iki ayrı kamp yapacak.





- Yeni oyuncular





Göztepe'nin Menemen Belediyespor'dan transfer ettiği Veli Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takıma transfer olma sürecinin kendisi açısından çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Göztepe'nin büyük bir camia olduğunu kaydeden Veli Çetin, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Göztepe'ye layık olmaya çalışacağım." diye konuştu.

Geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Murat Paluli de transfer sürecinde birçok takımdan teklif aldığını ancak Göztepe gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Takıma faydalı olmak istediğini kaydeden Murat Paluli, "Transfer teklifi gelince hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Aynı mevkide oynadığımız Lamine Gassama'yı da takip ediyordum. O da çok iyi bir oyuncu ama ben formayı almak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.