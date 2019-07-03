0553 313 94 23

Göztepe sezon hazırlıklarına başladı

- Sarı-kırmızılı ekibin yeni oyuncusu Murat Paluli:"Formayı almak için elimden geleni yapacağım"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:57
Göztepe sezon hazırlıklarına başladı


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2019-2020 sezonu için ilk çalışmasını yaptı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmana izinli futbolcular Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Berkan Emir, Beto, Celso Borges, Titi, Lamine Gassama, Nabil Ghilas ve Wallace Reis katılmadı. Sarı-kırmızılı ekipte şimdiye kadar kadroya dahil edilen Veli Çetin ile Murat Paluli, takımla ilk çalışmasına katıldı.

Hazırlıklarını 14 Temmuz'a kadar İzmir'de sürdürecek Göztepe, daha sonra 16-26 Temmuz ve 29 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Bolu'da iki ayrı kamp yapacak.


- Yeni oyuncular


Göztepe'nin Menemen Belediyespor'dan transfer ettiği Veli Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takıma transfer olma sürecinin kendisi açısından çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Göztepe'nin büyük bir camia olduğunu kaydeden Veli Çetin, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Göztepe'ye layık olmaya çalışacağım." diye konuştu.

Geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Murat Paluli de transfer sürecinde birçok takımdan teklif aldığını ancak Göztepe gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Takıma faydalı olmak istediğini kaydeden Murat Paluli, "Transfer teklifi gelince hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Aynı mevkide oynadığımız Lamine Gassama'yı da takip ediyordum. O da çok iyi bir oyuncu ama ben formayı almak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:57
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. Sezon
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    90 yaşındaki adamdan 54 gündür haber yok
    1. 90 yaşındaki adamdan 54 gündür haber yok
    2. GÜNCELLEME - Hindistan'da baraj taştı:..
    3. Hakkari'deki terör operasyonu
    4. 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet..
    5. Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna..
    6. Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı
    7. Paraları alıp kaçan BAE'li Başbakan'ın..
    8. Göztepe sahaya indi
    9. Su kanalına düşen domuzları avcı..
    10. Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne..
    11. Göztepe sezon hazırlıklarına başladı
    12. Malezya'dan İsrail'e ayar!..
    13. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    14. Bandırma’ya şebeke suyu sağlayan hatta..
    15. 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet..
    16. Nusaybin Kaymakamlığı, belediyenin..
    17. TOKİ konutlar bitmeden kura çekildi..
    18. ABD-Meksika sınırında büyük skandal!..
    19. Medipol Başakşehir'de sağlık kontrolleri
    20. Karabük’te ‘10. Tarım ve İnsan..
    21. TOKİ İzmir Selçuk 1000 konut için kura..
    22. Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü
    23. Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı
    24. Bu soğanları toplayan 3 kişiye, 204..
    25. Antalya Şoförler ve Otomobilciler..
    26. Birleşmiş Milletler Libya için acil..
    27. Rize bisiklet yoluna kavuşuyor
    28. Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile 3 yıllık..
    29. Denizde boğulan kuzenlerin cenazeleri..
    30. Cizre’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz