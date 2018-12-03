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Göztepe, Nazilli Belediyespor deplasmanında

- Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Nazilli Belediyespor'a konuk olacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:10
Göztepe, Nazilli Belediyespor deplasmanında


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak.

Ligde son 3 maçında puan alamayan Göztepe, bu sezon 4. turdan başladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda yarın saat 14.45'te başlayacak Nazilli Belediyespor-Göztepe maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta İzmir'de oynanacak.

Fazla süre almayan oyuncuların forma giymesinin beklendiği Göztepe'de Deniz Kadah, Kerem Atakan Kesgin, Axel Ngando ve Adama Traore'nin sakatlıkları bulunuyor.

Göztepe, daha önce 1. Lig'de yer aldığı 2015-2016 sezonunda tek maç üzerinden oynanan Türkiye Kupası'nın 3. turunda Nazilli Belediyespor'a İzmir'de normal süresi 1-1 biten müsabakada 2-1 mağlup olmuştu. Profesyonel Disiplin Kurulu, bu maçta cezalı Mehmet Enes Öztürk'ü oynatan Göztepe'yi 3-0 hükmen mağlup ilan etmişti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:10
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Nazilli Belediyespor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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