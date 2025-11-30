  • İSTANBUL
Yaşam
Unutulan zanaat modernleşti! Yorgan değil her biri sanat eseri

Unutulan zanaat modernleşti! Yorgan değil her biri sanat eseri

Kilis’te kaybolmaya yüz tutmuş yorgancılık geleneği, kadınların ustalarla birlikte ürettiği modern tasarım yorganlarla yeniden vitrine çıktı.

Foto - Unutulan zanaat modernleşti! Yorgan değil her biri sanat eseri

Kilis’in yıllardır sessizce kaybolmaya başlayan yorgancılık sanatı, geleneksel tekniklerin modern dokunuşlarla birleşmesiyle yeniden canlanıyor.

Foto - Unutulan zanaat modernleşti! Yorgan değil her biri sanat eseri

Kilis Valiliği, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği İktisadi İşletmesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Geleneksel El Sanatları Merkezi Projesi" kapsamında 25 kadına yorgancılık eğitimi verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınların ürettiği el emeği yorganlar, yatak mağazalarında satışa sunuldu. Proje ile Kilisli kadınların üretim becerileri desteklenirken yorgan ustalarının geleneksel el sanatları, modern tasarımlarla buluşturuldu.

Foto - Unutulan zanaat modernleşti! Yorgan değil her biri sanat eseri

İnsani ve Sosyal Gelişme Derneği İktisadi İşletmesi Üyesi Fethiye Pınar Masmanacı, proje ile unutulmaya yüz tutmuş Kilis yorganlarını modernize ederek yeni nesillere aktardıklarını söyledi. Kadınların yorgan ustalarından eğitim alarak projeye dahil edildiğini belirten Masmanacı, yorganları dünyaca ünlü "Çingene Kızı" (Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde bulunan 'Çingene Kızı' mozaiği, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor) motifi baskısı yaparak modernize ettiklerini anlattı.

Foto - Unutulan zanaat modernleşti! Yorgan değil her biri sanat eseri

Yorgancılığın erkek mesleği olarak bilindiğini dile getiren Masmanacı, şöyle konuştu: "Kadınlarımızın emektar elleri bu tarz işlere yatkın. Yorgancılık zor ama ustalarımızdan yardım alan kadınlarımız yorgan işlemeyi öğrendi. Kadınlarımız çok severek yapıyor. Yaparken stres atıyorlar. Kadının başaramayacağı bir şey yok. Kadınlarımız 'Yorgancılıkta da varız.' diyor. Yatak firmalarına üretim yapmaya başladık. Bu sayede kadınlarımız aile ekonomisine de katkı sunuyor." Yorgancılık mesleğini yarım asırdır sürdüren Mehmet Emin Alperen, unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaretli Kilis yorganlarını yeniden canlandırmak için çalıştığını anlattı. Alperen, "Çingene Kızı motifi ile yorganlarımızı modernize ediyoruz. Erkek mesleği olan yorgancılığı proje dahilinde kadınlara öğreterek onların aile ekonomisine katkı sunuyoruz. Yorgancılık dikkat gerektiren zor bir iş. Bizim işimiz iğne ile kuyu kazmanın tam karşılığı." diye konuştu. Gülizar Yalçın, yorgan işlemeyi ustalar sayesinde öğrendiğini ve bu sayede aile bütçesine katkı sağladığını söyledi. Yalçın, "Ustalarımız sayesinde bu zor mesleği öğrendik. Psikolojik olarak da bizi rahatlatıyor. Yeni bir desen işlediğimizde ortaya çıkan eser bize mutluluk veriyor." dedi. Cennet Demir de modernize edilen yorgana ilginin fazla olduğunu dile getirdi.

