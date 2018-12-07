Göztepe, Halil Akbunar'ın sözleşmesini uzattı





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Halil Akbunar'ın sezon sonu bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Göztepe Kulübü, sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile Halil Akbunar'ın sözleşmesinin 2021-2022 sezonu bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

Takım ikinci kaptanı Halil Akbunar, sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Burası benim evim, bugün sadece bu gerçeği kağıda dökmüş olduk. Göztepe'nin başarısı için var gücümle çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 25 yaşındaki Halil Akbunar, sarı-kırmızı formayla son 2 sezonda Süper Lig'de 44 maçta 3 gol kaydetti.